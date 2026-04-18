Palestra comunale all'Arena Mennea ad Ariano: quando apre? Se lo chiedono diversi genitori che hanno accompagnato i propri figli dopo aver appreso la notizia

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino ha approvato un significativo atto di indirizzo finalizzato al rilancio e alla valorizzazione dell’impianto sportivo “Arena Mennea”, mediante l’affidamento del servizio di apertura, custodia e pulizia della struttura e la contestuale istituzione del progetto denominato “Palestra comunale”.

Il progetto prevede l’attivazione di una palestra pubblica all’interno della struttura, dotata di attrezzature già disponibili, con l’applicazione di tariffe agevolate.

Il servizio non è stato però ancora attivato. Diversi genitori ci hanno contattato dopo aver trovato chiuso i locali. Quando si potrà usufruire della palestra? Giriamo la domanda all'assessore di competenza del comune di Ariano Irpino.

L’Asd Us Ariano garantirà l’apertura dell’impianto secondo i seguenti orari:

• Periodo estivo: dal lunedì al sabato, dalle ore 16:00 alle ore 21:00.

• Periodo invernale: dal lunedì al sabato, dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

• Possibilità di aperture straordinarie in orario mattutino e nelle giornate domenicali, su richiesta.

Le tariffe di accesso sono così definite:

• € 2,00 per ingresso.

• € 5,00 con spogliatoi e doccia.

• Accesso gratuito per i minorenni e per le persone con disabilità.

L’accesso alla struttura consente l’utilizzo delle attrezzature presenti nella "Palestra comunale". L’intervento si colloca nell’ambito di una strategia più ampia di valorizzazione delle strutture pubbliche e di sostegno alla pratica sportiva sul territorio.