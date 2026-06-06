Incidente all'Autostazione: 14enne trasferita nella notte al Santobono La ragazzina di Mercogliano è rimasta gravemente ferita ieri sera in via Fariello

È stata trasferita nella notte all'ospedale Santobono di Napoli la ragazza di Mercogliano rimasta gravemente ferita ieri sera all'autostazione di Avellino.

L'investimento

La 14enne è stata investita da un motociclo intorno alle 22 ieri sera , ed è stata trasferita nella notte all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, intorno all'1.

Il trasporto in eliambulanza e le prime cure

Intorno all’una, dal Campo CONI di Avellino, la giovane — non ancora quattordicenne — è stata trasportata con un’eliambulanza verso la struttura partenopea, centro di riferimento regionale per i traumi pediatrici, dove è stata affidata alle cure degli specialisti.

L’arrivo al “Moscati” e la necessità del trasferimento

Le condizioni della ragazza, arrivata ieri sera al “Moscati” in codice rosso e immediatamente presa in carico dal Trauma Team, hanno dunque richiesto il trasferimento in una struttura di livello superiore. Al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute.

In corso le indagini della Polizia di Stato

Le indagini della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell’incidente proseguono intanto senza sosta, con gli investigatori della Questura di Avellino impegnati anche nell’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’area.