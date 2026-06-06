Ariano: buon week end da contrada Stratola Ecco la cartolina dell'inciviltà

Buon week end da contrada Stratola ad Ariano Irpino. Ecco in che condizioni versa l'ecoisola nei pressi del cantiere di Rfi. Strutture per la verità prive di manutenzione, ma questo non giustifica il comportamento.

"Che vergogna", ci scrive un cittadino sempre attento, inviandoci la cartolina mattutina della piazzola. E non è la prima volta. La struttura è stata più volte resa fuori uso. Basta vedere i rifiuti che traboccano dagli sportelli danneggiati. Uno scenario analogo pochi giorni fa nel piazzale del cimitero tra cinghiali e randagi e in località Casone.

Gli operai di Irpiniambiente sono costretti a rimuovere continuamente rifiuti ovunque e non differenziati correttamente. E tutto questo nonostante le continue sanzioni da parte della polizia municipale, i cui controlli non cessano minimamente sul territorio.

Viene rivolto un appello accorato ad un maggiore senso di civiltà, al rispetto delle regole di convivenza e dell'ambiente.