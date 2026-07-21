Fruncillo: "Il risultato di Ariano è frutto di un lavoro costruito nel tempo" "Intendiamo trasformare il consenso in responsabilità e impegno quotidiano"

"Il risultato ottenuto ad Ariano Irpino rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di Fratelli d’Italia in provincia di Avellino: una comunità politica sempre più radicata, capace di ampliare la propria rappresentanza amministrativa e di rafforzare la presenza nelle istituzioni locali.

È il risultato di un lavoro costruito nel tempo da tutto il coordinamento provinciale, attraverso ascolto, condivisione e valorizzazione di candidature credibili, competenti e profondamente legate ai territori.

Continuiamo a crescere nelle adesioni, nella presenza e nella capacità di rappresentare concretamente le nostre comunità, trasformando il consenso in responsabilità e impegno quotidiano".

Lo ha detto Ines Fruncillo, intervenuta ad Ariano Irpino nel corso dei festeggiamenti per la nuova amninistrazione, insieme al sindaco Mario Ferrante, al consigliere regionale Ettore Zecchino, al coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Dino D'Amato, eletto consigliere comunale, all’assessore Sara Pannese, alla consigliera comunale Giuseppina Di Paola e a tutta la comunità di Fratelli d’Italia.