Avellino Prende Parte lancia: Aperi-Ti-Consiglio "La politica si costruisce insieme"

La partecipazione non può limitarsi al voto o ai cinque minuti di intervento in Consiglio Comunale. Per questo nasce Aperi-Ti-Consiglio, il nuovo format di Avellino Prende Parte pensato per aprire uno spazio stabile di confronto tra cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali.

L'obiettivo è semplice: ascoltare prima di decidere.

Prima di ogni seduta del consiglio comunale ci incontreremo in un luogo informale per discutere gli argomenti all'ordine del giorno, raccogliere idee, proposte, criticità e domande che diventeranno parte del lavoro del nostro consigliere comunale in aula.

Un modo concreto per trasformare la partecipazione in uno strumento quotidiano, perché le decisioni pubbliche sono migliori quando nascono dal confronto con chi vive la città ogni giorno. Un approccio che è sempre più valorizzato anche dalle recenti Linee guida nazionali sulla partecipazione pubblica, che promuovono il coinvolgimento strutturato dei cittadini nei processi decisionali.

Primo appuntamento: Domani, mercoledì 22 luglio 2026, ore 19.00 presso il Caffè Sociale Hope

Parleremo delle linee programmatiche 2026-2031, del documento che definirà la visione e le priorità amministrative della città per i prossimi cinque anni.Non sarà una conferenza, ma una conversazione aperta.

Perché Avellino prende parte solo quando ogni cittadina e ogni cittadino ha la possibilità di contribuire, proporre e incidere davvero sulle scelte che riguardano il futuro della città".