Sicuranza: "Il nostro obiettivo è far conoscere sempre di più Ariano" Una rete di promozione culturale delle principali manifestazioni arianesi

"Il nostro obiettivo è sempre e soltanto questo: promuovere la nostra città. Abbiamo voluto dimostrare che quattro associazioni diverse tra loro possono creare un prodotto d'eccellenza, senza competizioni, insieme all'amministrazione. Noi non presentiamo un nuovo marchio o un calendario di eventi ma un modo nuovo di raccontare Ariano".

Ad affermarlo con orgoglio è il presidente dell'associazione storico del dono delle sacre spine, Giancarlo Sicuranza.

"Il successo degli eventi è legato all'incessante lavoro delle associazioni con tutti i soci, i volontari, i collaboratori che, con entusiasmo, donano tempo ed energia per offrire qualcosa di bello alla nostra comunità".

È questo l’obiettivo del progetto “Ariano Città dei Grandi Eventi”, una rete di promozione culturale delle principali manifestazioni arianesi tra le quali figura la Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine. Insieme all’Ariano Folkfestival, la Festa della Pizza e l’Ariano International Film Festival vogliamo far conoscere la città del Tricolle in Italia e nel mondo".

