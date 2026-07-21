Tutela della salute pubblica e igiene urbana: nuovi interventi ad Ariano L'annuncio dell'assessore Sara Pannese

Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Ariano Irpino, guidata dal sindaco Mario Ferrante, per garantire un ambiente sano, pulito e sicuro.

Ecco i prossimi interventi di sanificazione ambientale programmati sul territorio, che verranno eseguiti su incarico dell'Asl Avellino:

A darne notizia alla città è l'assessore Sara Pannese.

Giovedì 23 luglio 2026

Intervento di derattizzazione. Le operazioni si svolgeranno nella fascia oraria che va dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2026

Intervento di disinfestazione. Le operazioni avranno inizio a partire dalle ore 03:30 del mattino.

Ed è di oggi l'appello che ci arriva da contrada Viggiano, per intenderci, il quartiere dei 78 alloggi, dove vi è un notevole presenza di insetti, per lo più zanzare a causa di una rete fognaria probabilmente in tilt.

"Occorre intervenire nel vicino canale, sotto il guard rail dove evidentemente la vegetazione ha bloccato il deflusso delle fogne. L'aria è irrespirabile. Ci sono ore della giornata che anche in casa nei bagni si avverte tantissimo. Confidiamo in un intervento".