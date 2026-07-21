Tutela della salute pubblica e igiene urbana: nuovi interventi ad Ariano

L'annuncio dell'assessore Sara Pannese

tutela della salute pubblica e igiene urbana nuovi interventi ad ariano

Ecco i prossimi interventi di sanificazione ambientale programmati sul territorio, che verranno eseguiti su incarico dell'Asl Avellino...

Ariano Irpino.  

Continua l'impegno dell'amministrazione comunale di Ariano Irpino, guidata dal sindaco Mario Ferrante, per garantire un ambiente sano, pulito e sicuro.

Ecco i prossimi interventi di sanificazione ambientale programmati sul territorio, che verranno eseguiti su incarico dell'Asl Avellino:

A darne notizia alla città è l'assessore Sara Pannese.

Giovedì 23 luglio 2026

Intervento di derattizzazione. Le operazioni si svolgeranno nella fascia oraria che va dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

LUNEDÌ 27 LUGLIO 2026

Intervento di disinfestazione. Le operazioni avranno inizio a partire dalle ore 03:30 del mattino.

Ed è di oggi l'appello che ci arriva da contrada Viggiano, per intenderci, il quartiere dei 78 alloggi, dove vi è un notevole presenza di insetti, per lo più zanzare a causa di una rete fognaria probabilmente in tilt.

"Occorre intervenire nel vicino canale, sotto il guard rail dove evidentemente la vegetazione ha bloccato il deflusso delle fogne. L'aria è irrespirabile. Ci sono ore della giornata che anche in casa nei bagni si avverte tantissimo. Confidiamo in un intervento".

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