Avellino: si accelera per tre "under". Attacco verso la rivoluzione Contatti con la Juventus, reparto avanzato da restyling in estate

Non c'erano dubbi, ma arrivano ulteriori segnali sugli under in chiave Faticanti e Pietrelli. Se per il centrocampista c'è l'interesse sin dall'inverno scorso, sull'esterno offensivo c'è l'accelerazione con i contatti tra l'Avellino e la Juventus. Pietrelli è reduce dal prestito al Venezia. Faticanti è stato, invece, protagonista nella Next Gen bianconera e la Vecchia Signora vanta il diritto di riscatto dal Lecce, proprietario del cartellino.

Attesa Missori, pista Moruzzi

Se per la fascia destra i lupi sperano in un nuovo prestito di Missori e toccherà al Sassuolo decidere sul futuro del capitolino, occhio alla corsia mancina con Moruzzi, sempre della Juventus, di rientro dall'avventura a titolo temporaneo all'Empoli, nei radar biancoverdi.

Il progetto tecnico sul 4-3-1-2 e sul 4-3-2-1

In attacco si va verso la rivoluzione. Insigne e Patierno non sembrano propriamente centrali, almeno in una prima valutazione, nel progetto tecnico futuro. Con l'arrivo di Nesta in Irpinia, atteso per il via della prossima settimana, sarà più chiara la prospettiva e anche Pandolfi, arrivato all'ombra del Partenio con l'operazione finalizzata nei secondi finali della sessione invernale, rientra nella discussione per il reparto avanzato. L'idea irpina è del 4-3 per linea difensiva e di centrocampo con un fronte offensivo capace di sviluppare il 2-1 e l'1-2 tra trequarti e attacco. Nei rumors dell'Avellino c'è Ilie del Nizza (prestito all'Empoli nell'ultima stagione).