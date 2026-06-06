Calcio a 5, ecco i playoff Scudetto: quando giocherà la Sandro Abate Respinto il ricorso dell'Ecocity Genzano dal Collegio di Garanzia del CONI

Confermata la classifica finale del campionato di Serie A Kinto di Calcio a 5, respinto il ricorso dell'Ecocity Genzano dal Collegio di Garanzia del CONI, la Divisione Calcio a 5 ha diramato il programma gare dei quarti di finale dei playoff Scudetto 2025/2026. Si parte martedì con Gara 1. Il seconto atto dei quarti è fissato per venerdì 12, mentre domenica 14 è prevista l'eventuale Gara 3 degli accoppiamenti. Martedì (ore 19) la Sandro Abate affronterà la L84 Torino al PalaDelMauro in Gara 1 del quarto di finale Scudetto.

Il programma dei playoff Scudetto

Quarti di finale

9 giugno Gara 1, 12 giugno Gara 2, 14 giugno ev. Gara 3

1) Came Treviso - Covei Meta Catania Bricocity

2) Feldi Eboli - Roma 1927

3) Sporting Sala Consilina - Napoli Futsal

4) Sandro Abate - L84 Torino

Semifinali

16 giugno Gara 1, 19 giugno Gara 2, 21 giugno ev. Gara 3

X) Vincente 1 - Vincente 2

Y) Vincente 3 - Vincente 4

Finale

25 giugno Gara 1, 28 giugno Gara 2, 30 giugno ev. Gara 3

Vincente X - Vincente Y