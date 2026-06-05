Avellino, 14enne investita all'Autostazione: soccorsi e volanti sul posto Sul posto rilievi e accertamenti

Investimento in via Fariello, volanti e soccorsi all'Autostazione di Avellino. È successo questa sera intorno alle ore 22. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo delle volanti della polizia e dei sanitari del 118. Da accertare la dinamica.

Feriti al Moscati

Dalle primissime informazioni sarebbero due i feriti. Una giovanissima di 14 anni e un altro ragazzo. Sono in corso i rilievi della polizia per accertare l'esatta dinamica del sinistro e si guardano i filmati della videosorveglianza presente nella zona esterna dell'autostazione, per ricostruire quanto avvenuto.

La dinamica

La ragazza di quattordici anni sarebbe stata investita da un motociclo, riportando le conseguenze più serie, e anche il motociclista coinvolto nell'impatto sarebbe rimasto ferito. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati" di Avellino, dove i medici ne hanno valutato le condizioni.

Gli accertamenti

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Agli uomini della Questura di Avellino spetterà ora il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.