Muore a 37 anni, la tragedia di Annamaria: lascia marito e 3 figli piccoli Cassano Irpino in lutto per la morte della giovane madre

La comunità altirpina è in lutto per la morte di Annamaria Di Giacomo, morta a soli 37 anni. Si sono svolti questo pomeriggio, nella Chiesa di San Bartolomeo, i funerali di Annamaria madre di tre figli piccoli, Cristian, Bernadette e Andrea.

I funerali

Il corteo funebre è partito dall'abitazione della donna, in contrada Isca 11, per raggiungere la chiesa dove si è tenuta la cerimonia. La salma sarà tumulata nel cimitero comunale.

La vicinanza del paese alla famiglia della giovane madre

A stringersi attorno alla famiglia, oltre al marito Berardino Varallo, ai genitori Pasquale e Germana Volpe, alla sorella Monica e al fratello Salvatore, c'era buona parte della comunità cittadina.

Il gesto della comunità: un loculo donato per Annamaria

A prendere la parola durante il rito è stato il sindaco Salvatore Vecchia, che ha ricordato la vicenda legata alla sepoltura. Nel cimitero non c'erano più loculi disponibili. Annamaria, prima di morire, aveva espresso ai suoi cari un desiderio preciso: non voleva che i figli la vedessero sparire sotto terra. Il paese ha raccolto quella richiesta. Qualcuno ha messo a disposizione il proprio loculo, permettendo di rispettarla. E così è stato.

"Annamaria aveva 37 anni, tre figli piccolini e un cuore buono. Non c'erano più loculi ma aveva espresso un desiderio: i suoi figli non dovevano vederla sparire sotto la terra", ha dichiarato il sindaco.

"Ringrazio chi ha messo a disposizione il proprio loculo per esaudire il suo ultimo desiderio e l'intera comunità per l'affetto che le ha tributato", ha aggiunto Vecchia, chiudendo il suo intervento con un saluto: "Riposa in pace, Annamaria".