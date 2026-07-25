Ariano, perdita d'acqua parcheggio Valle: nuovo sollecito del comune al gestore Sulla questione è intervenuta con determinazione l'assessore Raffaela Manduzio

Perdita d'acqua dal parcheggio Valle ad Ariano Irpino, sembrava tutti risolto o meglio parzialmente risolto ed invece siamo di nuovo punto e a capo e addirittura la situazione sembra essere ulteriormente peggiorata.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante ha svolto tutti gli adempimenti necessari. Sono tantissime le segnalazioni pervenute. L'acqua continua a fuoriuscire e a riversarsi lungo via Nazionale davanti alle abitazioni.

Il comune è in contatto con alto calore servizi e sono già stati effettuati alcuni interventi, ma la problematica non risulta ancora definitivamente risolta. L'ente di palazzo di città ha sollecitato il gestore affinché provveda al ripristino nel più breve tempo possibile.

Sulla questione è intervenuta con determinazione l'assessore Raffaela Manduzio: "Molti ci hanno chiesto anche il motivo della colorazione marroncina dell'acqua. Ci è stato detto che si tratta, con ogni probabilità, di sedimenti naturali (terreno, argille e ossidi di ferro) che l’acqua trascina durante la fuoriuscita e che, depositandosi e asciugandosi sull’asfalto, assumono quella caratteristica colorazione. Lunedì faremo il punto della situazione nuovamente con l'area tecnica per cercare di arrivare alla definitiva eliminazione della perdita e al ripristino delle normali condizioni di decoro e anche di sicurezza".