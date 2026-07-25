Dmo Hirpinia, Andrea Melito: "Risultato importante per Ariano" "Promozione del territorio, delle nostre eccellenze enogastronomiche e aree interne"

"Un primo grande risultato é stato raggiunto con l'ammissione con riserva della DMO Hirpinia da parte della regione Campania.

Un risultato che viene da lontano, raggiunto dopo un anno di lavoro e confronto con gli altri comuni,con la regione Campania e con il Gal Irpinia che ha creduto sin dal principio in questo percorso di costruzione di una governance in materia di turismo".

Ad affermarlo con soddisfazione in una nota è l'ex delegato al commercio del comune di Ariano Irpino, Andrea Melito che ha seguito le varie fasi di questo importante strumento.

"Comune di Ariano che ha aderito con delibera di giunta comunale 129 del 19/06/2025, comune che gioca e giocherà un ruolo di primaria importanza attraverso uno strumento unico ed indispensabile per promuovere e creare turismo, uno strumento per fare promozione del territorio, delle nostre eccellenze enogastronomiche e aree interne".