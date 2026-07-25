Ottavo centenario della nascita di Carlo I d'Angiò: Ariano protagonista

Domani, domenica 26 luglio, alle ore 17, a Palazzo Forte, sezione contemporanea, si svolgerà il convegno: "Araldica e vessillologia angioina", promosso dall'associazione Sante Spine Aps, con il patrocinio del comune di Ariano Irpino.
L'iniziativa apre le celebrazioni della XXX edizione della Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine e ricade nell'ottavo centenario della nascita di Carlo I d'Angiò (1226 - 2026).
Interverranno il sindaco di Ariano Irpino, Mario Ferrante, per un saluto istituzionale, il presidente dell'associazione Sante Spine Aps, Giancarlo Sicuranza e illustri relatori, esperti del settore. Il convegno sarà moderato dalla giornalista Flavia Squarcio.