Dmo Hirpinia ammessa con riserva, Puopolo: "Siamo soddisfatti della valutazione" Gastronomia e ospitalità: Ariano è tra i comuni più organizzati in provincia di Avellino

a cura di

Gianni Vigoroso

sabato 25 luglio 2026 alle 13:52



"L'obiettivo è dar vita ad un modello di sviluppo capace di mettere in rete più comuni, istituzioni, imprese e comunità per valorizzare cultura, ambiente ed enogastronomia".