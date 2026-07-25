Dmo Hirpinia ammessa con riserva, Puopolo: "Siamo soddisfatti della valutazione"

Gastronomia e ospitalità: Ariano è tra i comuni più organizzati in provincia di Avellino

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"L'obiettivo è dar vita ad un modello di sviluppo capace di mettere in rete più comuni, istituzioni, imprese e comunità per valorizzare cultura, ambiente ed enogastronomia".

Ariano Irpino.  

Il vicensindaco Giovannantonio Puopolo esprime soddisfazione per l’esito del procedimento di valutazione della Regione Campania per il riconoscimento delle Destination Management Organization (Dmo).

La Dmo Hirpinia è stata ammessa con riserva, così come anche le altre candidature, e ciò rappresenta un importante tassello nel percorso di costruzione di una governance condivisa del turismo.

Spiega Puopolo: "Ariano crede molto in questa iniziativa, anche per via delle azioni che ha intenzione di intraprendere per un efficace sviluppo turistico. La città del Tricolle è uno dei comuni più organizzati della provincia di Avellino per quanto riguarda l’offerta gastronomica e l’ospitalità. Siamo soddisfatti di questa valutazione positiva perché si può concretamente dar vita ad un modello di sviluppo capace di mettere in rete più comuni, istituzioni, imprese e comunità per valorizzare cultura, ambiente ed enogastronomia".

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