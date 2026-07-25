Ariano: delega al commercio al vice sindaco Giovannantonio Puopolo Le congratulazioni di Confcommercio Ariano Valle Ufita

Confcommercio Ariano Valle Ufita esprime le proprie congratulazioni al Vicesindaco Giovanni Puopolo per l’attribuzione della delega al Commercio, un settore strategico per il rilancio economico della città e del territorio.

Siamo certi che il nuovo incarico consentirà di dare ulteriore impulso alle attività del DUC Hirpinia (Distretto Urbano del Commercio), uno strumento fondamentale per sostenere le imprese, valorizzare il centro urbano e promuovere iniziative di sviluppo condivise. Confcommercio, quale principale associazione di categoria del territorio, continuerà a offrire il proprio contributo con spirito di collaborazione all’interno del Distretto.

Un plauso anche all’assessora Pannese, alla quale rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro. Siamo convinti che potrà avvalersi del prezioso supporto della Consulta delle Attività Produttive, organismo nel quale Confcommercio è presente e continuerà a rappresentare con responsabilità le esigenze del mondo imprenditoriale locale.

Le sfide che attendono Ariano Irpino richiedono dialogo, programmazione e una forte sinergia tra istituzioni e rappresentanze economiche. Confcommercio Ariano Valle Ufita rinnova la propria piena disponibilità a collaborare per costruire insieme politiche efficaci a sostegno del commercio, delle imprese e della crescita del territorio.