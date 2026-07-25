Ariano: una richiesta all'amministrazione comunale dagli "amici del muretto" L'appello attraverso Ottopagine

"Siamo gli amici del muretto, quelli che trascorro il tempo libero in amicizia seduti ai bordi della statale 90 delle puglie sotto le palazzine di rione Martiri. Osserviamo tutto.

Ogni pedone e auto che passa. Chiacchieriamo e sorridiamo ma abbiamo un problema che si presenta troppo spesso. I cestini accanto alle panchine sono quasi sempre pieni e maleodoranti.

Non chiediamo nulla di così impegnativo e complicato. Ma semplicemente che vengano svuotati più spesso, soprattutto perchè all'interno di essi, molti depositano anche le bustine con le feci dei propri cani che portano a spasso. Non è colpa neppure loro se mancano gli appositi contenitori. Ci auguriamo che attraverso Ottopagine qualcuno possa prendere a cuore la nostra richiesta".

A contattare la nostra redazione, per la rubrica "La segnalazione del giorno", un gruppo di residenti di rione Martiri. Non ci resta che girarla a chi di competenza, affinchè possa esserci una raccolta più assidua in questa zona come del resto un pò ovunque.