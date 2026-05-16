L'OPI Avellino: "Percorso formativo e competenze da valorizzare sempre di più" "Nati per prendersi cura, formati per eccellere": dimostrazioni e screening in Piazza della Libertà

"Nati per prendersi cura, formati per eccellere": l'Ordine Professioni Infermieristiche ha celebrato anche ad Avellino la Giornata Internazionale dell'Infermiere con dimostrazioni, screening e avvicinando le nuove generazioni. "Siamo qui in Piazza Libertà per essere vicini ai cittadini e per far comprendere il ruolo che può avere un infermiere nel mondo della sanità e dell'assistenza. - ha spiegato il vice presidente dell'OPI Avellino, Modestino Matarazzo - Abbiamo avuto la possibilità di portare colleghi che lavorano sul territorio e sulle ambulanze, che hanno dato dimostrazione di BTLS, di imbracatura di un paziente politraumatizzato. L'infermieristica ha avuto un'evoluzione positiva, di competenze che vanno sempre più valorizzate dal percorso formativo. Andiamo verso le lauree magistrali in infermieristica clinica che hanno avuto degli indirizzi particolari".

"Vicini ai bisogni della cittadinanza"

"Ci teniamo ringraziare la presenza del direttore generale dell'azienda Moscati, Germano Perito, e anche la direzione strategica dell'ASL di Avellino. Si sta aprendo un discorso sinergico per l'applicazione del DM77, quindi con l'infermiere non più come figura solamente ospedaliera, ma anche con l'infermiere che oggi lavora sul territorio, in prossimità con il paziente. Noi siamo vicini ai bisogni di salute della cittadinanza. Per quanto riguarda la gestione della carenza, purtroppo, come sappiamo, soprattutto in Regione Campania, siamo ancora sotto vincolo. Non riusciamo a gestire la carenza di personale, probabilmente dal 2027 saremo in una condizione diversa. Sicuramente ci sarà la possibilità di gestire diversamente la carenza assistenziale".

L'obiettivo si lega al potenziamento del personale con nuovi investimenti

"Ci sono gli studenti del polo didattico di Avellino e di Grottaminarda che sono espressione dell'Università Vanvitelli, quindi del percorso formativo. Abbiamo avuto anche la possibilità di mostrare alla cittadinanza il percorso delle lauree e, quindi, del valore della competenza che poi l'infermiere acquisisce sul campo".