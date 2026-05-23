Laboratorio e borsa di studio in memoria dell'irpino Aldo Iandiorio Riconoscimento dall'Istituto di Istruzione Superiore "Piero della Francesca", dove aveva insegnato

Giovedì, 28 maggio, alle 11.30, nell'Istituto di Istruzione Superiore "Piero della Francesca" di San Donato Milanese, sarà intitolato il laboratorio CAD al professore Aldo Natalino Iandiorio. Per l'occasione sono stati invitati a partecipare i familiari e amici del docente irpino e la classe 5 A CAT. "Sarà presente, inoltre, una delegazione della sede di Melegnano e del corso serale. - si legge nella nota diffusa dall'istituto scolastico - Al termine della cerimonia presso l'Auditorium dell'istituto verrà conferito il premio Iandiorio alla studentessa o allo studenti del corso CAT che si è maggiormente distinta nell'attività di progettazione": ecco quanto presentato dalla commissione di valorizzazione delle eccellenze/area studenti, Paolo Covassi, Gianluca Curcio e Rita Giudici.

Il comunicato

"Dall'Irpinia alla Lombardia, lasciando un segno indelebile nel cuore di centinaia di studenti. È la storia di Aldo Natalino Iandiorio, stimato architetto originario di Tufo, in provincia di Avellino, scomparso prematuramente lo scorso anno. A San Donato Milanese, la scuola dove ha insegnato per anni gli ha appena tributato un'importante onorificenza alla memoria. Un legame mai spezzato con la sua terra d'origine, l'Irpinia. Ma anche una vita spesa al Nord, a Monza, dove aveva scelto di vivere e lavorare. L’architetto Aldo Natalino Iandiorio ha saputo unire l’Italia sotto il segno del talento e della generosità".

"La comunità scolastica ha voluto restituire quell'amore"

"Professionista stimato e iscritto all'Albo degli Architetti di Avellino, Iandiorio era soprattutto un professore straordinario. Per anni, dietro le cattedre dell'Istituto Superiore Piero della Francesca di San Donato Milanese, ha guidato i giovani geometri del corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio. Non solo insegnando i segreti del disegno, ma ascoltando e sostenendo ogni singolo studente. A meno di un anno dalla sua scomparsa, la comunità scolastica ha voluto restituire quell'amore. Con una cerimonia commovente, alla presenza di familiari e amici arrivati anche dal Sud, la scuola ha inaugurato il rinnovato Laboratorio CAD, intitolandolo per sempre alla sua memoria. Un’onorificenza che non è solo una targa sulla parete, ma un ponte verso il futuro. Proprio nell'auditorium della scuola è nato infatti il Premio Iandiorio, una borsa di studio destinata agli studenti che più si sono distinti nella progettazione architettonica. L'eredità più bella per un uomo che ha dedicato la vita a far crescere i sogni dei ragazzi".