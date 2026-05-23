Avellino, amministrative: il comune ha attivato il servizio trasporto disabili

di Paola Iandolo
Nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, in occasione delle Elezioni Amministrative, il Comune di Avellino ha attivato un servizio di trasporto e accompagnamento delle persone diversamente abili e/o affette da grave difficoltà motoria che ne faranno richiesta, al fine di consentire il raggiungimento dei seggi elettorali in cui gli aventi diritto sono iscritti e facilitarne l’esercizio del diritto di voto.
Il servizio
Tale servizio è assicurato dalle associazioni: FALCHI ANTINCENDIO E MISERICORDIA SEZ. PROV.LE DI AVELLINO, PER DOMENICA 24 MAGGIO - DALLE ORE 0 7: 0 0 ALLE 23:00. PER LUNEDI’ 25 MAGGIO - DALLE ORE 07:00 ALLE 15:00.
I contatti
Per beneficiare del servizio le associazioni hanno messo a disposizione i seguenti recapiti: MISERICORDIA -SEZ. PROV. LE DI AVELLINO TELEF. 0825/21522 (attivo H24); FALCHI ANTINCENDIO- SEZ. PROV. LE DI AVELLINO SEGRETERIA TELEFONICA: 3892607452 CELLULARE REFERENTI DI SERVIZIO: 3892607452 / 3351253614