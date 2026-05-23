Solennità di Pentecoste 2026: è festa al Santuario di Valleluogo ad Ariano Tradizionale pellegrinaggio oggi dalla cappellina della quercia

Solennità di Pentecoste 2026 al Santuario di Valleluogo ad Ariano Irpino. Celebrazioni domani a partire dalle 6.30 nella verde vallata arianese tanto cara a Beato Luigi Novarese. Sante messe sono in programma alle 8.00-9.30-11.00-17.00 e 18.30. Quella delle 17.00 in particolare sarà presieduta dal vescovo Sergio Melillo.

Oggi intanto alle 16.00 il tradizionale ritrovo alla cappellina della quercia e alle 16.30 in pellegrinaggio con Maria per accogliere lo Spirito Santo.

Dalle 15.30, sarà disponibile un mezzo pubblico gratuito per accompagnare i pellegrini alla cappellina.

La Pentecoste e i ricordi di Valleluogo. L'ultimo sabato in preghiera con la Madonna. Clicca qui per rileggere il racconto di Sorella Nora Cocca Silenziosi Operai della Croce.

Lunedì prossimo la festa del centro di riabilitazione in collaborazione con i lions club. Martedì la giornata dedicata agli ammalati. Tra i vari momenti, alle 17.00 la santa messa e benedizione con il Santissimo, presieduta da don Rosario Paoletti, vicario diocesano.

Questa sera degustazione nei pressi del Santuario intorno alla grande famiglia dei silenziosi operai della croce.