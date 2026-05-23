Avellino, elezioni amministrative: apertura straordinaria degli uffici comunali Oggi pomeriggio gli uffici saranno aperti fino alle 18

di Paola Iandolo

Amministrative ad Avellino, oggi giornata di silenzio elettorale in vista poi di due giorni dedicati al voto. Le elezioni comunali 2026 si svolgeranno: domenica 24 maggio delle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 di lunedì 25 maggio, poi lo scrutinio. Gli elettori possono recarsi al proprio seggio elettorale muniti di documento d'identità valido e tessera elettorale. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta

I servizi del comune di Avellino

Il comune capoluogo resta aperto da oggi fino a lunedì con orario straordinario per consentire agli elettori il rinnovo delle schede elettorali in vista delle amministrative 2026. Nel pomeriggio di oggi, sabato 23 maggio, gli uffici comunali saranno aperti dalle 15 alle 18, domani, domenica 24 maggio, dalle 7 alle 23 e infine lunedì, 25 maggio, dalle 7 alle 15.00 quando è prevista la chiusura dei seggi elettorali e l’avvio delle operazioni di spoglio.