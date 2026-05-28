Avellino, celebrate le Onorificenze dell'Ordine al Merito: ecco gli insigniti "Hanno contribuito con meriti particolari alla crescita sociale, culturale ed economica del Paese"

Ventidue storie di impegno, dedizione e senso dello Stato sono state celebrate, ad Avellino, nel Salone degli Specchi della Prefettura. Il prefetto Rosanna Riflesso ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini della provincia distintisi nei rispettivi ambiti professionali, sociali e civili. "Una cerimonia dal forte valore simbolico, che accende i riflettori su donne e uomini capaci di rappresentare, spesso lontano dalla ribalta, il volto migliore dell’Irpinia attraverso il lavoro quotidiano, il servizio alle istituzioni e l’impegno verso la collettività. Le onorificenze OMRI rappresentano uno dei più alti riconoscimenti conferiti dallo Stato italiano a cittadini che hanno contribuito con meriti particolari alla crescita sociale, culturale ed economica del Paese".

L'elenco degli insigniti

Avellino

Ufficiale - Gerardo Tommaso Battaglia

Ufficiale - Giovanni Nunzio Trabunella

Cav. Sergio Capuano

Cav. Filiberto Carpenito

Cav. Michele Pericolo

Cav. Giovanna Perna

Cav. Mario Sessa

Ariano Irpino

Cav. Rossana Marra

Atripalda

Cav. Ciro Sirignano

Cav. Pietro Spennati

Lapio

Cav Maria Lepore

Manocalzati

Cav. Maria Concetta Conte

Montecalvo Irpino

Cav. Pompilio Cavotta

Montella

Uff. Roberto Sica

Monteforte Irpino

Uff. Pellegrino Iandolo

Montefredane

Cav. Antonello Petrillo

Montemiletto

Cav. Gianluca D'Amlio

Quadrelle

Cav. Raffaele Mancaniello

Rotondi

Cav. Fiore Giuseppe De Lucia

Trevico

Cav. Maria Grazia Solimine

Vallata

Michele Biancamano

Venticano

Cav. Anna Diglio