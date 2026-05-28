Perdite d'acqua lungo le strade da Ariano a Villanova del Battista/VIDEO La denuncia di Felice Vitillo alla polizia municipale

Perdite d'acqua lungo le strada da rione Cardito altezza Aci, Gaudiciello direzione Patierno in un tratto già noto e dissestato ad Ariano Irpino e a Villanova del Battista lungo la strada provinciale.

Sono queste solo alcune delle zone interessate dalla rottura delle condotte oramai fatiscenti e datate. Il timore è con l'arrico dell'estate ormai alle porte, la situazione possa ulteriormente aggravarsi.

E' di oggi la denuncia da parte di Felice Vitillo al comando di polizia municipale di piazza Mazzini.

"E' assurdo, non poter completare i vari ripristini stradali a Cardito in particolare da parte dell'impresa che ha eseguito gli scavi per la fibra ottica, a causa del mancato intervento da parte dell'alto calore. Tra le fasce di asfalto mancanti vi è proprio il piccolo tratto all'altezza dell'Aci. Stesso discorso a Gaudiciello dove vo sarebbero almeno tre perdite una accanto all'altra. Abbiamo chiesto di attivarsi con immediatezza. Non sarà la mia una denincia fine a se stessa, ma vigileremo affinchè l'alto calore intervenga al più presto e si provveda al ripristino stradale".