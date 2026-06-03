Piedibus Avellino: successo per il progetto "Andare a scuola a piedi" Legambiente Avellino Alveare ringrazia famiglie e istituzioni scolastiche

Si conclude con un bilancio positivo la terza edizione del Piedibus Avellino “Andare a scuola a piedi”, il servizio di mobilità scolastica sostenibile che durante l’anno scolastico 2025-2026 ha accompagnato bambini e bambine delle scuole primarie del Convitto Nazionale “P. Colletta” e dell’I.C. Regina Margherita - Leonardo Da Vinci nel percorso quotidiano casa-scuola.

L’iniziativa si è confermata un’importante opportunità per le famiglie del capoluogo, consentendo a decine di nuclei familiari di lasciare l’automobile a casa e offrendo ai più piccoli e alle più piccole la possibilità di riscoprire il valore del camminare a piedi nel tragitto casa-scuola e scuola-casa.

Un’esperienza educativa che va oltre il semplice spostamento, favorendo la socializzazione tra alunni e alunne di classi diverse, la costruzione di nuove amicizie e la conoscenza del territorio urbano. Attraverso il percorso a piedi, infatti, i bambini e le bambine imparano a osservare e vivere la città, scoprendo angoli e luoghi che spesso passano inosservati quando ci si sposta in automobile.

Il Piedibus rappresenta inoltre uno strumento fondamentale per promuovere i valori della mobilità sostenibile e dell’autonomia dei più giovani.

Un obiettivo particolarmente importante in una città come Avellino, dove il tasso di motorizzazione resta ancora molto elevato, con 65 automobili ogni 100 abitanti, uno dei valori più alti registrati a livello nazionale secondo il rapporto Città 2030 di Legambiente. Questo rende ancora più necessario incentivare forme alternative e sostenibili di mobilità urbana.

"Ci auguriamo che anche il prossimo anno il servizio Piedibus possa proseguire e continuare a rappresentare un’opportunità concreta per tutte le famiglie avellinesi, contribuendo alla costruzione di una città più sostenibile, vivibile e a misura di bambino", dichiara Antonio Dello Iaco, coordinatore del progetto Piedibus.

Legambiente Avellino Alveare desidera ringraziare tutte le famiglie partecipanti e le istituzioni scolastiche che hanno reso possibile la realizzazione del progetto. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Mobilità del Comune di Avellino, promotore fondamentale dell’iniziativa, e alle associazioni che hanno collaborato alla sua realizzazione: Pro Loco Avellino e A.S.C. Avellino.

Per celebrare la conclusione della terza edizione del progetto Piedibus Avellino “Andare a scuola a piedi” (anno scolastico 2025-2026), si terranno due momenti di festa dedicati ai bambini e alle bambine e alle famiglie partecipanti:

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 9.30, presso il Convitto Nazionale “P. Colletta”;

Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 9.30, presso l’I.C. Regina Margherita Leonardo Da Vinci.

Le giornate saranno caratterizzate da laboratori, consegna di gadget e diplomi di partecipazione a tutti i bambini e le bambine che hanno preso parte al Piedibus durante l’anno scolastico.