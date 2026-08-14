Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: denunciate due persone I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno deferito in stato di libertà un 41enne e 27enne

Incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. "In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno deferito in stato di libertà un 41enne e 27enne, entrambi della provincia di Napoli, ritenuti responsabili di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti": si legge nella nota diffusa.

Inutili i tentativi di eludere il controllo

"In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, nel pomeriggio di ieri e nella decorsa notte, in due diverse occasioni, hanno notato due soggetti che, alla guida dei propri veicoli, percorrevano la Strada Statale 7 bis che attraversa il mandamento baianese. La circostanza non è sfuggita ai militari che hanno immediatamente fermato i veicoli sospetti. Inutili sono stati i tentativi di eludere il controllo con il 27enne che prima si dava a pericolosa fuga e poi cercava di disfarsi del suo borsello contenente circa 20 dosi di cocaina e crack. Il 41enne, invece, tentava di eludere i controlli nascondendo 10 dosi delle medesime sostanze negli indumenti intimi indossati".

Proposta l'emissione di foglio di via obbligatorio

"Nel corso del controllo è stata inoltre rinvenuta la somma contante di 400 euro, ritenuta probabile provento dell’illecita attività di spaccio. Lo stupefacente, il materiale rinvenuto e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino e proposti per l’emissione del foglio di via obbligatorio".