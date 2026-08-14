BigMama: "L'Irpinia è la mia cura, sono felice: vi voglio scatenati ad Avellino" BigMama in piazza Libertà alla vigilia del Concertone di Ferragosto

È felice ed è pronta a scatenare la piazza di Avellino con tutta la sua energia e il suo talento. BigMama, al secolo Marianna Mammone, torna sul palco della sua Irpinia per l'attesissimo concertone di Ferragosto. L'appuntamento è per il 16 agosto, in una kermesse che la vedrà alternarsi con i The Kolors e altri artisti irpini.

Aspettavo da anni di esibirmi ad Avellino

«Che bello. È una cosa che aspettavo da tantissimo tempo. L'ultima volta che ho fatto un concerto proprio ad Avellino avevo 18 anni, era il 2018. Mi ricordo che è stato l'ultimo live prima di partire e andare via ed è stato molto emozionante. Spero di ritrovare la stessa emozione, anzi, molto più forte. In realtà, devo essere sincera, ho tantissima ansia. Quindi secondo me un paio di piantini sul palco me li faccio sicuro.

Sono sicura mi commuoverò sul palco

Penso che sia davvero importante rendere speciale il posto da cui si viene ed è ciò che provo a fare nel mio quotidiano, sia come persona sia come Marianna, sia come artista. Quindi BigMama cerco di farlo sempre. In ogni intervista invito le persone a venire in Irpinia, perché l'Irpinia è bellissima.

L'Irpinia è casa

Per me è proprio oltre che casa. Casa, per me, è una cura, è come l'ossigeno. Io devo venire qua per essere felice. Quindi cerco di portare fuori il verbo più che posso. L'ho fatto anche in maniera istituzionale, con la mia tesi. Ci provo davvero in tutti i modi possibili e spero che questo affetto si veda e, soprattutto, che sia ricambiato. Quindi sotto il palco vi aspetto, belli accesi, ragazzi!»