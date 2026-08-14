Moscati Avellino, Angelo Buglione è il nuovo primario della Terapia Intensiva Ospedale di Avellino, sarà il 54nne avellinese la nuova guida dell'Uoc dell'azienda

Sarà il dottore Angelo Buglione a guidare l’Unità operativa complessa di Terapia Intensiva dell’Azienda ospedaliera. Avellinese, 54 anni, vincitore del concorso per la direzione della struttura, entrerà in servizio nel nuovo ruolo a partire dal prossimo mese di settembre.

Il curriculum

Per Buglione si tratta di un importante riconoscimento professionale maturato all’interno della stessa Azienda, dove lavora come medico anestesista rianimatore dal 2004. Dal 2025 è responsabile della UOSD di Terapia Intensiva Post-Operatoria e, negli anni dell’emergenza pandemica, è stato referente della Terapia Intensiva Covid.

Nel corso della sua attività ha inoltre ricoperto il ruolo di referente per le sale operatorie, maturando una particolare esperienza nell’ambito dell’Ortopedia. Dal 2022 è rappresentante provinciale dell’Aaroi, il sindacato degli anestesisti rianimatori.