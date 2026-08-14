Avellino: sfida al Monza. Mercato: piste Depaoli e Berenbruch L'elenco dei convocati per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia

Alle 20.45 sarà prima gara ufficiale nella stagione 2026/2027 per l'Avellino: sfida contro il Monza al "Brianteo" per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia. Nella conferenza pre-gara Nesta è stato molto chiaro. Il tecnico capitolino schiererà la miglior formazione possibile perché l'obiettivo è quello di regalarsi altre sfide nella competizione sognando l'ingresso in altri stadi di Serie A lungo la prima parte della stagione. Anche in chiave mercato Nesta ha aperto alle nuove soluzioni sul finale della sessione estiva. Per la fascia destra è spuntata la pista che porta a Depaoli della Sampdoria, mentre c'è l'idea biancoverde di inserire un ulteriore jolly tra centrocampo e trequarti: Berenbruch è di nuovo nello scenario di mercato dei lupi dopo i primi rumors di inizio estate. Il classe 2005 dell'Inter, seguito in estate da Utrecht e Cagliari, può garantire l'ulteriore soluzione all'Avellino.

L'elenco dei calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 3 Sala, 4 Izzo, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 10 Russo, 11 Fila, 14 Biasci, 16 Faticanti, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 28 Maisto, 29 Cancellotti, 39 Besaggio, 44 Simic, 50 Martinelli, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 99 Favilli

Le indicazioni per la tifoseria ospite

"Per chi arriva da sud di Milano è consigliabile prendere la T.E.E.M. (Tangenziale est esterna) che si allaccia alla A4, dirigendosi verso Milano/Torino troveranno l'uscita di Agrate. Stessa uscita per chi arriva da Est e Ovest. Da Agrate poi dovranno dirigersi verso l' Acquaworld di Concorezzo, poi rondò a sx (Lidl, McDonald's) e proseguire per l'Esselunga via Libertà. Alla rotonda a sx direzione stadio. L'accesso avviene da via della Guerrina dopo aver percorso viale Stucchi, si gira a destra prima del Palazzetto dello Sport (Opiquad Arena) e da lì si accede nel parcheggio che porta allo stadio".