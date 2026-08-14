Processione delle sacre spine ad Ariano: una preziosa presenza tra i fedeli

L'ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme, riconosciuto dal Papa sotto l'egida del cardinale Fernando Filoni ha preso parte alla celebrazione solenne nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino presieduta dal vescovo Sergio Melillo e alla processione di delle Sacre Spine.
Per i membri dell'ordine, sempre pronti alla chiamata per la preghiera personale, alla santità, alla formazione, la presenza alle solenni celebrazioni costituisce un impegno a difesa e promozione della fede sia nelle proprie comunità che in Terra Santa.
"La devozione verso Maria alla quale ci si rivolge come nostra Signora di Palestina e dei cristiani perseguitati, costituisce le fondamenta di un impegno speciale a favore del prossimo che non si ferma neanche in una torrida estate".