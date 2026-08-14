Juric: "L'Avellino ha tanti buoni giocatori, sarà una gara difficile" Le parole del tecnico dei brianzoli verso la sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia

"Sarà una partita importante per noi, è la prima gara ufficiale, vogliamo fare bene, voglio vedere progressi, stiamo inserendo giocatori nuovi, è chiaro che non è tutto perfetto, però voglio vedere la crescita della squadra": così Ivan Juric, tecnico del Monza, alla vigilia del trentaduesimo di finale contro l'Avellino (match in programma alle 20.45 al "Brianteo"). La squadra biancorossa non sarà seguita dal tifo organizzato sugli spalti. Il titolo di ingresso per la gara non è incluso nell'abbonamento dell'AC Monza per il campionato e i gruppi della Curva Davide Pieri hanno deciso di non presenziare alla sfida di Coppa.

"Grandissima partita contro il Torino"

"L'Avellino? L'abbiamo visto contro il Torino e ha fatto una grandissima partita. Ha tanti buoni giocatori e sicuramente sarà una partita difficile. L'esordio ufficiale? Mi auguro che sia una delle tante gare qui. C'è un progetto molto interessante, che vogliamo sviluppare bene. Spero che sia una delle tante partite qui al Brianteo".