Riapertura del castello ad Ariano: l'intervento del vice sindaco Puopolo Ecco come partecipare alla passeggiate archeologiche e visite guidate

"Con grande gioia comunico la riapertura del castello e il ritorno delle passeggiate archeologiche. Un atto fondamentale perché il patrimonio storico e culturale della città deve essere accessibile e vissuto dalla comunità".

A parlare è il vice sindaco del comune di Ariano Irpino Giovannantonio Puopolo.

"In questa estate arianese costruita con una proposta articolata e diversificata, grazie al prezioso supporto delle associazioni coinvolte, non poteva mancare la riapertura del castello normanno per offrire agli arianesi la possibilità di sperimentare la bellezza delle passeggiate archeologiche. Come era già stato fatto dalla precedente amministrazione, (la foto si riferisce allo scorso anno), il castello tornerà ad essere visitabile gratuitamente ogni domenica di agosto a partire dalle 10".

Per partecipare alla passeggiate archeologiche e alle visite guidate, è necessario prenotare su eventi.archeoares.it oppure tramite whatsapp al numero 3287714272.