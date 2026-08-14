Trevico: dal tetto della Campania la nuova mostra di Rossana Scaperrotta La rassegna "3 stanze" in programma dal 16 al 27 agosto a palazzo Ettore Scola

"Qualche volta l’artista decide di aprire le porte delle sue stanze segrete per mostrarle a chi volesse sbirciare, i luoghi dove egli fa nascere gli incantesimi che compongono ogni opera. È un atto di particolare valore che prevede grande generosità.

Penso che questa idea possa essere la chiave di lettura più giusta per visitare questa nuova esposizione di Rossana Scaperrotta. Lei non cede alle macchinazioni accattivanti del modernismo. La sua pittura è diretta nel raccontare e spesso la tecnica si piega alla necessità istintiva di un disegno fresco ed apparentemente ingenuo.

Anche quando il dipinto esplora momenti idilliaci, immerso in un naturalismo da sogno, è pervaso da un’aurea di sottile malinconia che rende più vibrante ed intenso il messaggio. Ma è nella denuncia storica che l’autrice rinuncia al pudore, fino a condurre il visitatore in un percorso tormentato, ma non privo di fascino, evocato da note pittoriche ardite, sovente ai limiti dell’essenzialità cromatica, ma che pure denuncia la sapienza accademica che l’ha resa capace di tanto". Così il Maestro Mario Ferrante, nell’introduzione della mostra di Roxane “3 Stanze”, a Trevico, dal 16 al 27 Agosto, presso il Palazzo Ettore Scola.

Curata dell’associazione culturale Irpiniamia, la mostra sarà inaugurata domenica 16 Agosto alle ore 18. A seguire (ore 18,30) performance di Francesca Grimieri De Ioanni, e infine, buffet.

Rossana Scaperrotta nasce ad Ariano Irpino in provincia di Avellino il 28 gennaio 1955.

Pur svolgendo la propria attività professionale come caposala presso l'Ospedale Frangipane, coltiva una profonda ricerca interiore che la conduce a frequentare i laboratori artistici di Rosalba Albanese e del maestro Lello Albanese, dai quali apprende le principali tecniche della pittura e dell'arte ceramica.

Dal 2019 frequenta l'Atelier del maestro Mario Ferrante, a Benevento, dove approfondisce lo studio della pittura, del disegno e della scultura.

Nel 2022 presenta la sua mostra personale "Tunnel", presso la Rocca dei Rettori di Benevento, quindi partecipa alla Mostra collettiva di arte contemporanea presso il Museo Civico e della Ceramica, Polo Didattico e Scientifico di Ariano Irpino. Nel 2023 partecipa alla Mostra collettiva "Atelier d'Arte" Mario Ferrante, presso la Rocca dei Rettori di Benevento. Nel settembre 2024 inaugura la personale di pittura "Percorsi" alla Galleria d'Arte Extra Factory di Livorno. Nell'agosto 2025 partecipa alla mostra collettiva degli allievi dell'Atelier Mario Ferrante, "Vicoli e Piazze 2025", XIV edizione, svoltasi a Pannarano.

La mostra 3 Stanze, sarà aperta la mattina dalle 10,30 alle 12,30; il pomeriggio dalle 16,30 alle 19 e nei giorni festivi, dalle 16,30 alle 19.00.