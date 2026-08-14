Solofra, danni provocati dal maltempo: il Comune chiede lo stato di calamità

di Paola Iandolo
Il Comune di Solofra, dopo gli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio lo scorso 4 agosto, si è attivato. La Giunta comunale ha formalizzato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità alla Regione Campania e alla Prefettura di Avellino.
La proposta
L’iniziativa segue la proposta avanzata nei giorni scorsi dal consigliere comunale Bryan Penna, che aveva sollecitato l’amministrazione comunale ad attivarsi per ottenere il riconoscimento a seguito dei danni e dei disagi provocati dal violento fenomeno atmosferico che si è abbattuto in zona i primi di agosto.
Il sostegno economico
Con la deliberazione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Moretti punta ora a ottenere il sostegno degli enti sovracomunali e l’attivazione delle procedure previste per fronteggiare le conseguenze dell’evento.