Solofra, danni provocati dal maltempo: il Comune chiede lo stato di calamità Dopo gli ingenti danni di inizio agosto

di Paola Iandolo

Il Comune di Solofra, dopo gli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio lo scorso 4 agosto, si è attivato. La Giunta comunale ha formalizzato la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità alla Regione Campania e alla Prefettura di Avellino.

La proposta

L’iniziativa segue la proposta avanzata nei giorni scorsi dal consigliere comunale Bryan Penna, che aveva sollecitato l’amministrazione comunale ad attivarsi per ottenere il riconoscimento a seguito dei danni e dei disagi provocati dal violento fenomeno atmosferico che si è abbattuto in zona i primi di agosto.

Il sostegno economico

Con la deliberazione, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Moretti punta ora a ottenere il sostegno degli enti sovracomunali e l’attivazione delle procedure previste per fronteggiare le conseguenze dell’evento.