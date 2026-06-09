Cerbone: certo che Picone sappia dare attenzione ai fenomeni discriminatori Il consigliere alle pari opportunità della Provincia di Avellino si congratula con il neo presidente

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Fausto Picone, per la sua elezione alla Presidenza della Provincia di Avellino”. Così il consigliere di Parità della Provincia di Avellino, prof. Mario Cerbone, saluta il nuovo Presidente dell’Ente.

“La sua esperienza politico-amministrativa e la profonda conoscenza del territorio irpino – prosegue Cerbone – rappresentano un patrimonio prezioso per l’ente. In una fase complessa e ricca di sfide, per l’Irpinia, sono certo che Picone saprà interpretare, con competenza e visione, il ruolo affidatogli dai Sindaci e dagli amministratori. Sono certo che il neo-presidente Picone saprà dedicare attenzione ad una delle funzioni fondamentali della Provincia, il “Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e la promozione delle Pari Opportunità”.

A Fausto Picone auguro buon lavoro – conclude il Consigliere di parità avvocato Mario Cerbone, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi del Sannio – nella convinzione che il dialogo e la collaborazione rappresentino un elemento fondamentale da coltivare al servizio della comunità territoriale irpina, anche e soprattutto alla luce del nuovo quadro normativo italiano sulle pari opportunità.

Il processo di attuazione delle Direttive Europee 1499/2024 e 1500/2024, in tema di trasparenza salariale e adeguamento degli organismi per la parità di trattamento, recepite in Italia dai recentissimi d.lgs. n. 91 e n. 96 del 2026, affida infatti al governo territoriale e ai consiglieri territoriali di parità funzioni molto rilevanti per i lavoratori e per le lavoratrici dell’Irpinia”.