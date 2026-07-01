Irpinia Tour 2026: a Villanova del Battista torna la grande festa dei motori Il 12 luglio Villanova del Battista diventa la capitale delle auto d'epoca e delle supercar

L'attesa è quasi finita. Domenica 12 luglio 2026, le strade e la piazza di Villanova del Battista, nel cuore dell'Irpinia, si trasformeranno in un vero e proprio museo a cielo aperto dedicato ai motori. Torna infatti la 3ª edizione dell'Irpinia Tour, una manifestazione che negli anni ha conquistato un posto di rilievo tra gli eventi motoristici della Campania, richiamando collezionisti, appassionati e visitatori da tutta la regione e non solo.

A partire dalle ore 10:00, il borgo ospiterà una spettacolare mostra statica di auto e moto d'epoca, accanto a una selezione di supercar che rappresentano il meglio della tecnologia e del design automobilistico contemporaneo. Un percorso capace di emozionare grandi e piccoli, raccontando l'evoluzione del mondo dei motori attraverso modelli iconici che hanno fatto la storia.

L'Irpinia Tour non è soltanto un'esposizione di veicoli: è una giornata dedicata alla cultura motoristica, alla condivisione e alla promozione del territorio. Grazie al patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Villanova del Battista, e alla collaborazione di numerosi club e associazioni del settore, l'evento rappresenta un'importante occasione per valorizzare le eccellenze paesaggistiche ed enogastronomiche dell'Irpinia.

Durante la manifestazione sarà possibile passeggiare tra autentici capolavori su due e quattro ruote, incontrare collezionisti e appassionati, scattare fotografie e vivere un'atmosfera di festa. Non mancherà un'area Food & Beverage, pensata per accompagnare la giornata con i sapori della tradizione locale.

Per chi desidera vivere l'esperienza fino in fondo, è previsto un menù pranzo a 30 euro, con specialità tipiche irpine: sfizi dello chef, fusilli con funghi e salsiccia, secondo piatto, contorno, acqua e un calice di Aglianico.

Anche i partecipanti con il proprio veicolo potranno prendere parte all'evento con una quota di iscrizione di 5 euro, ricevendo un gadget ricordo fino a esaurimento disponibilità.

Lo slogan "Tradizione, Innovazione, Passione" racchiude perfettamente l'anima dell'Irpinia Tour: un evento che unisce il fascino senza tempo delle auto storiche, l'adrenalina delle supercar e l'ospitalità di un territorio che continua a sorprendere chi lo visita.

Perché non perdere l'Irpinia Tour 2026

Che siate collezionisti, fotografi, motociclisti, famiglie o semplicemente curiosi, l'Irpinia Tour offre l'occasione di trascorrere una giornata diversa, immersi nella bellezza di uno dei borghi più suggestivi dell'Avellinese. Tra motori, gastronomia e paesaggi, l'evento si conferma uno degli appuntamenti estivi più attesi del territorio.