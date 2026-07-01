Al Cimarosa "battiti sospesi" per ricordare Giuseppe Falco morto a 20 anni

Una serata di musica per ricordare un allievo musicista del conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Ieri sera nell'auditorium "V. Vitale" l'evento "I battiti sospesi", concerto dedicato a Giuseppe Falco, allievo di percussioni morto da poco. Aveva vent'anni Giuseppe e al Cimarosa studiava percussioni
Il diploma alla memoria: un momento di commozione
Commozione e lacrime per la consegna del diploma accademico alla memoria. Sul palco sono saliti i genitori. Hanno ritirato la pergamena.
La musica e il ricordo che resta
Poi hanno suonato i compagni di Giuseppe, agli strumenti che lui stesso suonava. Qualcuno piangeva mentre eseguiva. Un momento commovente fatto di arte, emozioni e ricordi. Tutti ad un tempo hanno suonato per ricordare Giuseppe volato in cielo troppo presto. Docenti e alunni insieme ai familiari hanno ricordato talento e passione del giovane musicista scomparso.