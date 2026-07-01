Al Cimarosa "battiti sospesi" per ricordare Giuseppe Falco morto a 20 anni Avellino, ieri sera l'evento musicale per ricordare il giovane allievo morto

Una serata di musica per ricordare un allievo musicista del conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Ieri sera nell'auditorium "V. Vitale" l'evento "I battiti sospesi", concerto dedicato a Giuseppe Falco, allievo di percussioni morto da poco. Aveva vent'anni Giuseppe e al Cimarosa studiava percussioni

Il diploma alla memoria: un momento di commozione

Commozione e lacrime per la consegna del diploma accademico alla memoria. Sul palco sono saliti i genitori. Hanno ritirato la pergamena.

La musica e il ricordo che resta

Poi hanno suonato i compagni di Giuseppe, agli strumenti che lui stesso suonava. Qualcuno piangeva mentre eseguiva. Un momento commovente fatto di arte, emozioni e ricordi. Tutti ad un tempo hanno suonato per ricordare Giuseppe volato in cielo troppo presto. Docenti e alunni insieme ai familiari hanno ricordato talento e passione del giovane musicista scomparso.