Cassano Irpino, dà in escandescenze davanti al bar: 51enne arrestato L' uomo in evidente stato di ubriachezza avrebbe molestato e infastidito gli avventori

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Montella con il supporto dei militari delle stazioni di Castelfranci e Torella dei Lombardi hanno tratto in arresto un 51enne del posto, ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella tarda serata di ieri, a seguito di una segnalazione al “112”, i militari dell’Arma sono intervenuti nei pressi di un bar, dove un uomo in evidente stato di ubriachezza avrebbe molestato e infastidito gli avventori e il personale del locale.

All’arrivo dei carabinieri, intervenuti per placarlo e per salvaguardare le altre persone, l’uomo ha opposto resistenza, strattonandoli e spingendoli continuamente provocando ad alcuni di loro anche lievi lesioni.

Una volta bloccato, il 51enne è stato visitato dal personale del 118 rifiutando di essere trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.