Incidente tra auto e ciclomotore ad Ariano: 17enne finisce in ospedale Paura stamane nel rione martiri nei pressi della rotatoria

Un tombino ribassato rispetto alla sede stradale, l'auto che rallenta improvvisamente e un ciclomotore che impatta violentemente nella parte posteriore della vettura fino a far temere il peggio.

Paura stamane poco prima delle 9.00 nel rione Martiri ad Ariano Irpino, nei pressi della rotatoria.

Il mezzo a due ruote condotto da un 17enne ha strisciato sulla fiancata fino ad arrivare allo specchietto retrovisore del conducente, un 64enne, entrambi del luogo.

A causa dello schianto il ragazzo è rovinato sull'asfalto, finendo nella corsia di marcia opposta. E' stato immediatamente soccorso dal conducente dell'auto e da altri automobilisti di passaggio in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 che hanno poi provveduto a trasportarlo in ospedale.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della polizia municipale, per ricostruire la dinamica, raccogliere testimonianze ed effettuare i rilievi. Il traffico ha subito inevitabili code e rallentamenti. Ma l'intervento degli agenti è stato rapidissimo e la situazione è tornata presto alla normalità.

Il 17enne è stato sottoposto a tutti gli esami necessari dall'equipe guidata dal medico Giuseppe Clemente, in forza al pronto soccorso, (un gradito ritorno nella struttura sanitaria arianese), che avrebbero già escluso traumi importanti fatta eccezione di un problema alla caviglia. Al momento resta ancora sotto osservazione.

Un sospiro di sollievo dunque, considerato che poteva andare decisamente peggio, soprattutto se al momento dello sbalzo sulla carreggiata opposta si fosse trovata in quel momento un'auto in transito.