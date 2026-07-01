Scuola Allievi Agenti di Campobasso, un'avellinese tra le nuove commissarie Martina Manganelli tra le nuove commissarie con Chiara Alfieri di Isernia

La scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Campobasso ha due nuovi funzionari. Sono le commissarie Chiara Altieri, di Isernia, e Martina Manganelli, di Avellino. Entrambe arrivano dal 114° corso di formazione iniziale per commissari, svolto presso la Scuola Superiore di Polizia.

Compiti e ruolo delle nuove commissarie

Le due funzionarie saranno impegnate nell’attività didattica dell’istituto. Un ingresso che si inserisce in un percorso di crescita della sede molisana, negli ultimi anni interessata da un potenziamento costante e diventata punto di riferimento per numerosi corsi di formazione.

La presentazione ufficiale in prefettura

Questa mattina il direttore della scuola, il primo dirigente Dante Panatta, si è recato in prefettura per un incontro con il prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo. Nel corso della visita ha presentato le due nuove commissarie.