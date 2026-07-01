Luca Cappa in ritiro con la Cavese Dagli anni nelle giovanili dell'ASD Preturo alla preparazione con la prima squadra metelliana

"Il duro lavoro e il sacrificio pagano sempre e la storia di Luca Cappa è la perfetta dimostrazione": così l'ASD Preturo sottolineato la grande soddisfazione per quanto ottenuto dal talento cresciuto nel club irpino. "In vista dell'imminente stagione calcistica 2026/2027, il giovane talento si prepara a vivere un'esperienza che segnerà uno spartiacque nella sua promettente carriera: partirà infatti in ritiro aggregato alla prima squadra della Cavese. - si legge nella nota diffusa - Il percorso di Cappa è stato costruito passo dopo passo, con costanza e sudore, partendo dalle solide fondamenta forgiate durante i suoi ben 8 anni di militanza con l'ASD Preturo. È proprio su quei campi che il ragazzo è cresciuto sia umanamente che tecnicamente, attirando le attenzioni del calcio professionistico. Il successivo approdo nel settore giovanile della Cavese, dove ha militato negli ultimi 2 anni, gli ha permesso di affinare le sue qualità fino a meritarsi la chiamata tra i grandi grazie anche all'aiuto delle persone competenti della società che lo hanno accompagnato in questo percorso. A celebrare questo importante passo c'è chi lo ha visto muovere i primi passi importanti con gli scarpini ai piedi. Il presidente dell'ASD Preturo, Antonio Ragosa, ha voluto esprimere a nome di tutta la dirigenza l'immenso orgoglio per l'obiettivo raggiunto dal suo ex tesserato".

"In bocca al lupo speciale per questo traguardo"

"È sempre stato un ragazzo umile, professionale con una dedizione unica per quello che era ed è il suo sogno, difficile trovare ragazzi come lui, noi tutti della famiglia ASD Preturo ci teniamo a fargli un in bocca al lupo speciale per questo piccolo traguardo": ha spiegato Ragosa. "Un piccolo traguardo che rappresenta in realtà l'inizio di un nuovo grande capitolo. Tutta la famiglia dell'ASD Preturo, insieme all'ambiente blufoncé, è pronta a tifare per un ragazzo che, con umiltà e la giusta mentalità, sta finalmente trasformando il suo sogno in realtà".