Avellino, Petracca incontra la giunta Pizza: al via il confronto con la Regione Tra i temi al centro del confronto, le strutture sportive, con lo stadio Partenio e la piscina

Visita istituzionale questa mattina a Palazzo di Città del capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Campania, Maurizio Petracca, che ha incontrato la giunta guidata dal sindaco Nello Pizza. Al termine della riunione, durata circa un'ora, Petracca ha annunciato l'avvio di una serie di incontri con gli assessorati regionali a Palazzo Santa Lucia per affrontare le principali questioni aperte del capoluogo.

Tra i temi al centro del confronto figurano le strutture sportive, con lo stadio Partenio e la piscina comunale, il recupero del Parco del Fenestrelle, le politiche sociali e abitative, l'edilizia scolastica e la mobilità. Particolare attenzione sarà dedicata alla riapertura della stazione ferroviaria di Avellino, indicata come una delle priorità dell'amministrazione comunale.

"Per troppo tempo Avellino è rimasta senza un'interlocuzione stabile con la Regione Campania. Oggi ci sono le condizioni per inaugurare una nuova stagione di collaborazione istituzionale", ha dichiarato Petracca. L'obiettivo, ha spiegato, è predisporre un dossier con le priorità della città da sottoporre al presidente della Regione, Roberto Fico, e agli assessori competenti, rilanciando una collaborazione istituzionale finalizzata a dare risposte concrete ai cittadini.