Protezione Civile: i sindaci della Baronia incontrano l'assessore Zabatta Presentata la proposta di un presidio territoriale sul territorio

Un presidio operativo in pianta stabile della protezione civile nelle aree interne attraverso l’unione dei comuni e la sinergia delle associazioni con un polo logistico di interconnessione nell’ex centro fieristico della Campania di proprietà della comunità montana ad Ariano Irpino.

Il progetto è stato illustrato stamane a Vallata all’assessore regionale alla protezione civile Fiorella Zabatta.

"Siamo pronti per questo grande gruppo intercomunale, che comprende ben otto comuni. Una grande forza per la Baronia. La nostra richiesta alla regione Campania - ha affermato Francesco Giacobbe presidente della protezione civile flumerese - è quella di un presidio territoriale in questa zona che incida sulle aree interne. Una presenza in pianta stabile su questo territorio, tra Ariano Irpino e Vallata".

"Questo è un territorio strategico e gli eventi del passato ci insegnano come prepararci ed essere pronti a qualsiasi evenienza. Quando parliamo di protezione di protezione civile - ha aggiunto il sindaco di Vallata Giuseppe Leone - il riferimento è alle scuole, eventi sismici e quant'altro. Questa iniziativa vuole essere anche un monito rivolto alle giovani generazioni ad iscriversi al volontariato".

E' stato l'ex presidente della comunità montana Ufita Giuseppe Solimine ad accogliere per primo l'assessore Zabatta consegnandole un documento sull'antincendio redatto nel 2009 proprio dall'ente montano all'epoca da egli guidato.

"La protezione civile svolge un ruolo importantissimo sul territorio, di salvaguardia ma anche a supporto delle attività che nei vari comuni ci sono. Diventa importante - ha affermato Solimine - valorizzare questa esperienza che è nata in un territorio vocato.

Non va dimenticato che è stati individuato all’epoca dalla comunità montana come zona Zps e zona Sic, quindi l’ambiente come punto di riferimento. Essendo quindi fragile, sul fronte incendi, dissesti idrogeologici ha necessità di avere una protezione civile che funzioni, che abbia mezzi, uomini e strategie".

Entusiasta della visita in Irpinia, in quest'area strategica della Baronia, l'assessore Fiorella Zabatta ha così commentato:

La protezione civile è fondamentale. E' un braccio operativo della regione Campania e in tutta Italia e si fonda sul volontariato. Per noi sono importantissime le tantissime associazioni. Tutti e 550 comuni della nostra regione hanno la loro associazione di protezione civile, hanno redatto i piani. Come primo atto, quando mi sono insediata, ho scritto una lettera a tutti i sindaci, chiedendo a chi non aveva ancora redatto il piano, ma sono pochissimi comuni o ha piani vetusti di aggiornarli perchè è di fondamentale importanza sapere cosa fare nei momenti di emergenza e puntando soprattutto alla prevenzione".