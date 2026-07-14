La Scandone Avellino saluta Kmetic: "Grazie Primoz" La società irpina: "Ha rappresentato alla perfezione lo spirito del nostro club"

La Scandone Avellino ha salutato Primoz Kmetic, decisivo nella promozione in Serie B Nazionale. "Grazie Primoz. Ci sono partite che raccontano più di una vittoria. Ci sono momenti in cui il cuore conta più del dolore. - ha sottolineato il club tramite una nota ufficiale - Primoz Kmetic ha rappresentato alla perfezione lo spirito della nostra Scandone: sacrificio, appartenenza e voglia di non mollare mai. In una finale durissima, nonostante il problema alla caviglia che lo ha condizionato e afflitto, ha scelto di esserci, di lottare e di gettare il cuore oltre l’ostacolo insieme ai suoi compagni. Il suo contributo è stato fondamentale per conquistare questo storico campionato e scrivere una pagina indimenticabile della nostra storia. Grazie Primoz per ogni energia spesa, per ogni battaglia combattuta e per aver onorato fino all’ultimo la maglia biancoverde. Una volta lupo, per sempre lupo".

Il saluto a Tonello: "Sempre vicino alla squadra"

Il club biancoverde ha salutato anche Matteo Tonello: " Dopo una stagione vissuta insieme, la Scandone Avellino saluta e ringrazia Matteo Tonello per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati in maglia biancoverde. Un’annata resa più difficile dall’infortunio, ma che non ha mai tolto a Matteo la voglia di essere parte del gruppo: sempre vicino alla squadra, presente nei momenti più importanti e pronto a dare il suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo. Anche il suo spirito e la sua determinazione hanno fatto parte del percorso che ci ha portato alla conquista del campionato. Grazie Matteo per aver condiviso con noi questa splendida cavalcata".