Controlli sul fiume Sarno: sequestrata una falegnameria, denunciato il titolare Violazioni ambientali: verifiche dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino

Nell’ambito delle attività investigative finalizzate al contrasto dei fenomeni di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno effettuato un controllo presso una falegnameria di Montoro. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno riscontrato che il titolare esercitava l’attività in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, poiché ritenuto responsabile del reato di esercizio di attività in assenza della prevista autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Sequestro dello stabile e dei macchinari

Alla luce delle irregolarità emerse, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intero stabile (composto da due locali per una superficie complessiva di circa 1.000 metri quadrati), nonché di diversi macchinari impiegati nella lavorazione del legno e di una cabina di verniciatura utilizzata per la finitura dei manufatti. L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli predisposto dall’Arma per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, al fine di prevenire e reprimere eventuali ulteriori violazioni in materia ambientale.