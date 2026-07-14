Ariano: torna nel rione San Rocco la fiera in onore della Madonna del Carmine

Così come avvenuto per la ricorrenza di Sant'Antonio anche la tradizionale fiera in onore della Madonna del Carmine si svolgerà nel suo uogo originale, lungo lo storico rione San Rocco. A darne notizia è il consigliere comunale Manfredi D'Amato. La fiera rionale si svolgerà dalle 8.00 alle 13.00.
Domani mercoledì 15 luglio santo rosario alle 17.30, alle 18.30 santa messa e a seguire processione per le strade della parrocchia.
Giovedì 16 luglio solennità della Madonna del Carmine. Ecco gli orari di tutte le celabrazioni: 5.30-7.00-8.30-10.00 presieduta dal vescovo Sergio Melillo-11.30-17.30-19.00-20.30-22.00.
Nell'arco della giornata ci saranno alcuni sacerdoti per le confessioni. Non mancherà anche quest'anno il programma civile: Zeketam in concerto il 15 luglio, Fabiana Conti, regia Maurizio Blaso il 16 luglio e nelle due serate al corso Vittorio Emanuele, piazzale canonica a San Domenico la sagra del cicatiello e spezzatino arianese.