Dal ricordo nasce il futuro: un memorial che diventa speranza L'emozione di Anna Diglio, associazione italiana familiari vittime della strada

"Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al forum dei giovani di Cervinara, all’amministrazione comunale, al sindaco e in modo particolare, alle famiglie di Roberta e Alessandra, agli amici e all’intera comunità che, con straordinaria sensibilità e partecipazione, hanno reso possibile questa iniziativa".

Sono le parole ricche di emozione e gioia di Anna Diglio, presidente dell'associazione italiana familiari vittime della strada.

"Grazie per aver organizzato la partita del cuore, il 1° memorial dedicato a Roberta e Alessandra. Un ringraziamento speciale va a tutti i giocatori che, con entusiasmo, generosità e profondo rispetto, hanno scelto di scendere in campo per onorare la memoria di due giovani vite spezzate troppo presto, l’11 settembre 2022, trasformando il dolore in un autentico gesto di solidarietà".

L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto all’associazione italiana familiari e vittime della strada, che ha accolto questa iniziativa con grande emozione e profondo senso civico.

L’intera somma sarà destinata all’istituzione di una borsa di studio rivolta agli studenti della scuola secondaria, affinché il ricordo di Roberta e Alessandra continui a vivere attraverso un messaggio di educazione, responsabilità e rispetto della vita.

"A renderla ancora più significativa sarà il fatto che il titolo della borsa di studio sarà scelto dai ragazzi del forum dei giovani di Cervinara. Un gesto dal profondo valore simbolico: saranno proprio i giovani a custodire la memoria di Roberta e Alessandra, trasformandola in un’eredità di consapevolezza, speranza e impegno per le nuove generazioni. Perché il loro ricordo non sia soltanto memoria, ma continui a parlare ai ragazzi di oggi e di domani, invitandoli a riflettere sul valore inestimabile della vita, sul rispetto delle regole e sull’importanza della sicurezza stradale.

A tutti coloro che hanno partecipato, sostenuto e condiviso questo memorial va il nostro più sentito grazie. Insieme abbiamo dimostrato che la memoria può diventare un seme di speranza, capace di generare cultura, responsabilità e amore per la vita. Saremo grati per sempre".