Avellino, il ds Aiello: "Palumbo? Mai ricevute offerte ufficiali. Su Sassi..." Il direttore sportivo: "Due caselle da riempire: attendiamo le giuste occasioni"

Nelle scorse ore l'inaugurazione del nuovo centro sportivo in via degli Olmi a Tufino con l'US Avellino. La delegazione, guidata dal direttore sportivo Mario Aiello e dal team manager Antonio Moscaritolo, era composta da Alessandro Fontanarosa, Giacomo Faticanti, Brando Moruzzi e Tommaso Martinelli. A margine dell'evento il ds biancoverde ha presentato lo scenario di mercato verso l'apertura del ritiro di Rivisondoli.

"Lulli? C'è l'intesa e attendiamo fiduciosi"

"Di Maggio è ad Avellino e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche. - ha spiegato Aiello - Con Lulli c'è l'intesa di massima con la Roma, in virtù del Mondiale i giallorossi hanno necessità di integrare la rosa e ci saranno aggiornamenti. Si sta allenando, finché non c'è la firma non è nostro, ma attendiamo con fiducia. Pecorino? L'abbiamo cercato fino a qualche settimana fa, ma non siamo più sul calciatore. Non ci piace portare avanti trattative in cui non si manifesta con decisione la voglia di scegliere Avellino. L'aspetto mentale è spesso superiore a quello tecnico. Patierno e Insigne? Già in conferenza abbiamo spiegato che non avremmo puntato su di loro e sono in uscita come i calciatori rientrati dai prestiti. Maisto? È prodotto del settore giovanile e lo abbiamo aggregato. In entrata abbiamo due caselle da riempire e attendiamo l'occasione giusta tra attacco e trequarti".

"Palumbo? Non è arrivato nulla di ufficiale"

"Palumbo non era in uscita, è confermatissimo e sul quale intendiamo puntare. Ha acceso un po' di interessi, manifestati solo verbalmente. Qualora fossero arrivata qualche offerta particolarmente importante, era giusta tenere tutto in considerazione per il ragazzo, ma anche per la società. Al momento non è arrivato niente di ufficiale. Sono dell'idea di avere Palumbo in pieno organico e di puntarci ancora di più augurandoci che possa fare ancora meglio. Può anche crescere e ci può dare una mano a raggiungere prima migliori obiettivi".

"Sassi in ritiro, valutiamo le possibilità"

Con l'arrivo di Martinelli e il rinnovo di Antony Iannarilli per Jacopo Sassi si apre la possibilità di un prestito per tornare titolare: "Sassi partirà per il ritiro. Daremo modo anche al nuovo staff di conoscerlo. Ricordiamo che è un portiere che ha avuto un percorso importante anche in azzurro con le under. All'Atalanta non ha giocato tantissimo, l'abbiamo preso quando non giocava e valuteremo se tenerlo all'interno della rosa. In caso contrario si potrebbero aprire opportunità di andare a giocare in prestito. La continuità può garantire anche a noi di avere un giocatore in crescita. È una strada aperta che abbiamo e che potremo valutare nel tempo".