Avellino: ecco Luca Di Maggio, visite mediche per la mezzala Arrivo in Irpinia, si accelera verso il ritiro di Rivisondoli

Nelle scorse ore Luca Di Maggio ha raggiunto Avellino. Visite mediche in programma martedì mattina, come chiaro da giorni, per la mezzala lombarda. Accordo a titolo definitivo tra il club biancoverde e l'Inter ed è pronto un contratto quadriennale per l'ex Padova, lanciato verso una nuova avventura in carriera.

Pronto un contratto quadriennale

Di Maggio ha chiuso l'ultima stagione con una doppietta firmata nel 4-3 biancorosso sul Cesena al "Manuzzi". Le due reti in Romagna sono risultate decisive nell'incastro giusto in chiave playoff per l'Avellino. I lupi avevano bisogno di non chiudere a pari punti con il Cesena per accedere al turno preliminare della post-season, centrato con la vittoria sul Modena e con il ko dei bianconeri tra le mura amiche e quello del Mantova a Frosinone. L'Avellino ha definito anche un'altra operazione, quella con la Roma per Emanuele Lulli, ma il terzino destro sarà impegnato prima con i giallorossi nella preparazione precampionato per poi raggiungere il ritiro biancoverde a Rivisondoli.