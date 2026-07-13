Segnalazione del cianuro oltre la tossicità: interessante seminario a Biogem La preziosa scoperta della ricercatrice arianese Maria Petrosino

Maria Petrosino di Ariano Irpino, ricercatrice presso l'Università di Friburgo in Svizzera, ha tenuto un interessante seminario su “Cyanide Signaling Beyond Toxicity: A New Gasotransmitter in Health and Disease”, ossia “Segnalazione del cianuro oltre la tossicità: un nuovo gasotrasmettitore in salute e malattia”.

L'evento si è tenuto nell'aula magna “Emmanuele F.M. Emanuele” di Biogem, alla vigilia del ventennale dell'istituto di ricerca di Ariano Irpino.

Petrosino, dopo la laurea e il dottorato di ricerca presso la Sapienza Università di Roma, si è perfezionata nello studio del metabolismo cellulare e della fisiologia dei gasotrasmettitori. In questo ambito, ha collaborato alla scoperta della produzione endogena di cianuro di idrogeno nelle cellule dei mammiferi.

Questa scoperta ha radicalmente ridefinito la nostra comprensione della fisiologia cellulare: a concentrazioni fisiologiche, il cianuro endogeno svolge un ruolo protettivo, modulando il metabolismo mitocondriale e la bioenergetica cellulare.

La ricerca ha altresì dimostrato che una produzione eccessiva di cianuro si associa a condizioni patologiche quali la sindrome di Down e la Iperglicinemia Non Chetotica (conosciuta anche come encefalopatia da glicina), aprendo così nuove, promettenti prospettive terapeutiche in campo biomedico.

E domani il grande evento in occasione del ventennale dell'istituto di ricerca presieduto da Ortenzio Zecchino, con l'arrivo del presidente della regione Campania Roberto Fico.